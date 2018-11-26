В Якутске чиновника уволили за шикарный банкет для мэрии

Мэр Якутска Сардана Авксентьева уволила начальника муниципального казенного учреждения «Управление делами» Максима Артемьева, который для обслуживания банкетов мэрии заключил контракты на сумму больше 1 млн рублей.

«Была неприятно удивлена, получив сообщение о закупке МКУ «Управление делами» услуг по организации питания на сумму свыше 1 млн рублей. Сразу начала выяснять, и информация подтвердилась. Вызвала руководителя МКУ «Управление делами», но вразумительного объяснения от него про эти банкеты я не получила», – написала она на своей странице в Instagram.

По словам мэра Якутска, если руководитель учреждения не понимает обыкновенных требований, ограничений, о которых я неоднократно она говорила ранее, им не по пути.

«Не думаю, что это умышленные действия сотрудника, или, как пишут некоторые «подстава», скорее, привычка работать по шаблону. Будем избавляться от таких шаблонов, и от таких руководителей. Я уже отменила ранее запланированные дорогостоящие приемы и банкеты», – добавила Авксентьева.

Чиновница уточнила, что финансово-экономический блок примет необходимые меры по усилению контроля закупок, который позволит выявлять и исключать подобные необоснованные траты.

Ранее сообщалось, что красноярские чиновницы обогатились за счет ветеранов.