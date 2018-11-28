Сотрудники ФСБ начали выемку документов в мэрии Якутска

Управление ФСБ по Якутии в рамках расследования проводит выемку документов в мэрии республиканского центра, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресс-секретарь мэра Якутска Алексей Толстяков уточнил, что оперативные действия идут в Управлении культуры и духовного развития Окружной администрации города, передает ТАСС.

«Сотрудниками Управления ФСБ по Якутии проводятся оперативные мероприятия. Глава городской администрации в установленном законом порядке уведомлена о проводимых мероприятиях», – сказал Толстяков.

По его словам, администрация города не уполномочена комментировать ход следственных мероприятий и подробности их проведения.

Напомним, в понедельник мэр Якутска Сардана Авксентьева уволила начальника муниципального казенного учреждения «Управление делами» Максима Артемьева, который для обслуживания банкетов мэрии заключил контракты на сумму больше 1 млн рублей.