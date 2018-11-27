СМИ узнали о попытках Ходорковского обмануть ЕС на 1 млн долларов

В финансовых отчетах Михаила Ходорковского и его фонда Human Rights Project Management (бывшая «Открытая Россия»), поданных в государственную Регистрационную палату Великобритании, не досчитались около 1 млн долларов.

Как следует из данных реестра лоббистов ЕС, организация Human Rights Project Management в 2017 году потратила от 25 до 49,9 тыс. евро на лоббирование своих интересов в Европарламенте. В документе, в частности, отмечается, что общий бюджет организации составил в прошлом году около 5,74 млн евро. При этом в материалах реестра (отчет от 15 октября) указывается, что организация получила 7,961 млн евро «из других источников», из них пожертвования составили 5,736 млн евро.

При этом, как пишет Life, представленная в официальные органы ЕС информация о бюджете ключевой структуры Ходорковского за 2017 год не соответствует данным, поданным ею же в государственную Регистрационную палату Великобритании. Так, в отчете, опубликованном 4 октября, указано, что у организации есть 1,95 млн долларов текущих активов наличными. При этом суммарный объем активов, указанных в отчете, чуть больше 2 млн долларов. А вот сумма, подлежащая уплате в течение года, составляет 2,412 млн доллара при нематериальных активах в 372,895 тыс. долларов. Итоговый заявленный «Открытой Россией» в Великобритании бюджет составляет порядка 4,825 млн долларов.

В результате разница бюджета структуры Ходорковского в двух отчетах с учетом коэффициента курсов валют составляет более 1 млн долларов. Таким образом, заключает издание, деньги, возможно, были расхищены.