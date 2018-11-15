Шарий назвал итоги голосования в Раде полупобедой Порошенко

«Результаты голосования в Раде – это все-таки на 50% победа Порошенко», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский журналист и медиаэксперт Анатолий Шарий, комментируя введение военного положения (ВП) в десяти областях Украины.

«Обратите внимание на области, где введено ВП – это области так называемого «протестного электората». Порошенко не любят на Западе Украины точно так же, как и в Центре. Но Восток страны традиционно может забрать себе «Оппозиционный блок». И вот Порошенко получил, как минимум, месяц для работы с этими территориями», – пояснил Шарий, комментируя введение на Украине военного положения в усеченном варианте.

«Я уверен, что это план «Б». Однозначно, конечно, он бы хотел объявить военное положение по всей стране. Это старый избитый трюк: говоришь «расстрелять» – человек рыдает, а потом узнает, что дают десять лет тюрьмы, и уже счастлив, что дали десять лет за то, за что могли бы дать, к примеру, два года. То же самое и здесь – он сразу хотел два месяца, но они потом пришли к одному месяцу и десяти областям. Получается, что все, вроде как, довольны – и даже люди, которые называют себя националистами и активными противниками Порошенко», – рассказал Шарий о стратегии администрации Порошенко.

Однако абсолютной победой, по мнению Шария, назвать результаты голосования в Раде нельзя, потому что вчера Порошенко «столкнулся с тем, с чем до этого не сталкивался – его вчера в Раде начали даже оскорблять. Он не ожидал и думал, что выйдет оттуда просто на белом коне».

«Ни Порошенко, ни его команда из администрации президента не ожидали, что кто-то поймет их намерения», – считает Шарий. Но люди, по словам украинского журналиста, «буквально на улицах поняли, для чего все это было сделано Порошенко». «Нужно быть чуть хитрее, а не использовать какой-то ничтожный таран ничтожного катера для таких целей», – добавил журналист.

«Порошенко надо что-то сделать, что позволит ему не переизбираться, потому что быть переизбранным на второй срок он не сможет», – объяснил Шарий.

«Зачем нужен был этот шаг, почему нужно было военное положение и отмена выборов? Потому что Порошенко отлично понял, что не проходит. Несмотря на колоссальную пропаганду, на расклеенные ужасные билборды с оскорблениями Тимошенко, на все действия», – рассказал журналист.

«Значит, будут еще шаги, и будут они достаточно радикальные, потому что ему надо что-то делать в любом случае. Будут, может быть, провокации, может быть, какая-то эскалация на Донбассе», – предположил Шарий.

Напомним, накануне Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в стране.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что таким образом украинский лидер пытается саботировать выборы, которые намечены на 31 марта 2019 года.