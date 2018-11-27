Песков не ответил на слова Трампа об инциденте в Черном море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова американского лидера Дональда Трампа по поводу инцидента в Черном море.

Президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент в Черном море, заявив, что ему не нравится обострение отношений между Россией и Украиной. Он отметил, что «работает с европейцами над этим», и выразил надежду, что данный инцидент может быть урегулирован.

«Я не знаю, я оставлю это без комментариев», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к словам Трампа, передает РИА «Новости».

В воскресенье, 25 ноября корабли ВМС Украины перешли госграницу России и были задержаны российскими пограничниками. Москва выразила решительный протест Киеву.

В понедельник Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в ряде областей стран на 30 суток.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что таким образом Порошенко пытается саботировать выборы, которые намечены на 31 марта 2019 года.