Трампу не понравился инцидент между Россией и Украиной в Керченском проливе

Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал обострение отношений между Москвой и Киевом, случившееся из-за провокации со стороны Украины в Керченском проливе.

«Мне это не понравилось», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Трамп заявил, что США «работают с европейцами над этим». Президент США выразил надежду на то, что ситуацию удастся урегулировать.

Напомним, России пришлось задержать корабли ВМС Украины, которые нарушили границу и игнорировали предупреждения российской стороны.