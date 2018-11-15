Сравнившая пенсионера с животным камчатская чиновница сохранила работу

Чиновница, сравнившая пришедшего к зданию правительства региона вооруженного пенсионера с животным, которого нужно усыпить, остается работать в правительстве Камчатки.

Уволена была сотрудница, снявшая видео и распространившая его в соцсетях. Она не была госслужащей, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Договор с распространившей запись чиновницей действительно был расторгнут. Однако сейчас выяснилось, что комментировала видео программист из минфина края, с которой будут выяснять, что именно она сказала, не вырвана ли записанная фраза из контекста и прочее. После этого, ее, скорее всего, пригласят на комиссию по этике», – отметил собеседник.

Ранее появилась информация, что комментировавшую задержание пенсионера чиновницу уволили.

Напомним, 19 ноября сотрудники полиции и Росгвардии задержали у здания правительства Камчатского края пенсионера с обрезом. Процесс задержания снимала одна из сотрудниц администрации. Женщина заявила, что мужчину нужно усыпить как опасное животное, позже ролик стал распространяться в соцсетях.