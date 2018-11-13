Предложившая усыпить пенсионера сотрудница камчатской администрации уволена

Власти Камчатки расторгли договор гражданско-правового характера с сотрудницей местной администрации, которая предложила усыпить вооруженного пенсионера, сравнив его с опасным животным.

В пресс-службе правительства региона заявили об увольнении госслужащей после инцидента, случившегося 19 ноября: сотрудники полиции и Росгвардии задержали у здания правительства Камчатского края мужчину с обрезом. После этого в соцсетях стал распространяться ролик с оскорбительными комментариями, снятый из здания местной администрации, сообщает ТАСС.

Автор ролика комментировала задержание пожилого мужчины, предложив усыпить пенсионера с помощью дротика как животное.

«Мы выяснили, кто автор этого видео, и с этой женщиной расторгли договор гражданско-правового характера. Она не являлась госслужащей», – отметили в пресс-службе администрации, добавив, что личность сотрудницы оперативно установили, поэтому служебное расследование не проводилось.

В 2016 году сообщалось об увольнении оскорбившего детей-танцоров вице-мэра Волгограда.