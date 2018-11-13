Предложившая усыпить пенсионера сотрудница камчатской администрации уволена

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26 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:19  |  vz.ru
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Почему рубль перестал замечать обвал нефти

Что удерживает рубль от обвала вслед за нефтьюФото: Мудрац Александра/ТАСС
Баррель стоит уже меньше 59 долларов, что произошло впервые с октября 2017 года. Однако рубль продолжает оставаться невозмутимым наблюдателем обвала на нефтяном рынке. Это уникальная ситуация: рубль стал более зрелым, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев. В чем же причина такой аномалии и как долго она продлится?  Подробности...
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Олег Кожемяко: Врать не надо было!

«Под обоснованные проекты государство может дать денег. А если ты не обосновываешь, не прописываешь – так их и нет. На глаз, что ли, отсыпать?»Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
«Я имею право говорить: здесь у нас сейчас очень плохо», – заявил спецкору газеты ВЗГЛЯД и.о. главы Приморского края Олег Кожемяко. В регионе за «новыми красивыми мостами» проступает худшая по оснащенности на Дальнем Востоке социалка, которая требует неотложного внимания. При этом Кожемяко заверил, что на социальные программы «деньги есть». Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Зачем Китай вкладывает деньги в самые бедные страны мира

У Китая очень много денег, и он стремится вложить их в различные проекты за рубежомФото: Stringer Shanghai/Reuters
За первые 15 лет нынешнего столетия в 138 странах мира было реализовано более 4400 китайских проектов развития – строительства мостов, больниц, аэропортов, дорог и т.д. Таковы данные специального исследования, посвященного экономической экспансии Китая. Почему Пекин вкладывает деньги в Африку, а не в Россию, и поможет ли ему это сменить США в роли глобального лидера? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Очень глупый план Порошенко

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Речь идет не о военном положении. Речь идет о попытке государственного переворота, который планирует Петр Порошенко и его ближайшее окружение с целью сохранить свою власть и избежать неминуемого поражения на выборах. Подробности...

Изнасилованное Майданом общество не сможет помешать «демократии»

Андрей Манчук, политолог
Военное положение отменяет не только проведение выборов. В этот период критика власти становится преступлением. Но это, конечно, не диктатура – диктатура там, за поребриком. Смотрите, не перепутайте. Подробности...

Что делать, когда ты один, как советская продавщица

Дмитрий Ольшанский, публицист
Когда в твоей жизни начинаются дни рождения, цифры которых тебе уже неинтересно озвучивать, позади образуется гора прошлого. Откуда ты вышел однажды, вытаскивая последние вещи, и уже не вернешься. Подробности...
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    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

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      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Предложившая усыпить пенсионера сотрудница камчатской администрации уволена

             26 ноября 2018, 12:21
          Фото: pkgo.ru
          Текст: Виктория Федотова

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          Власти Камчатки расторгли договор гражданско-правового характера с сотрудницей местной администрации, которая предложила усыпить вооруженного пенсионера, сравнив его с опасным животным.

          В пресс-службе правительства региона заявили об увольнении госслужащей после инцидента, случившегося 19 ноября: сотрудники полиции и Росгвардии задержали у здания правительства Камчатского края мужчину с обрезом. После этого в соцсетях стал распространяться ролик с оскорбительными комментариями, снятый из здания местной администрации, сообщает ТАСС.

          Автор ролика комментировала задержание пожилого мужчины, предложив усыпить пенсионера с помощью дротика как животное.

          «Мы выяснили, кто автор этого видео, и с этой женщиной расторгли договор гражданско-правового характера. Она не являлась госслужащей», – отметили в пресс-службе администрации, добавив, что личность сотрудницы оперативно установили, поэтому служебное расследование не проводилось.

          В 2016 году сообщалось об увольнении оскорбившего детей-танцоров вице-мэра Волгограда.


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