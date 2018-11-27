На Черном и Азовском морях предрекли серьезный шторм

В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за резкого ухудшения погоды: в северной и северо-восточной части Черного моря, западной части Азовского моря, Керченском проливе, Каркинитском заливе возможен сильный шторм, сообщает республиканское МЧС.

«В связи с выходом южного циклона 27 – 30 ноября на территории Крыма, в северной и северо-восточной части Черного моря, Каркинитском заливе, западной части Азовского моря, Керченском проливе ожидается ухудшение погодных условий», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По тем же данным, 27 и 28 ноября местами ожидаются сильные дожди, мокрый снег, усиление ветра с юго-западного направления с переходом на северо-восточное до 17-22 м/с.

На 29 и 30 ноября синоптики прогнозируют снег, северо-восточный ветер до 25-30 м/с, гололедицу, снижение температуры от -2 до -7 градусов ниже нуля.

«Высота волн: 27 ноября – 13-20 дм, 28 ноября – 20-30 дм, 29 и 30 ноября – 30-40 дм, в северо-восточной части Черного моря и открытом море – 40-50 дм. Видимость в дожде, снеге – 500-1000 метров», – добавляет МЧС.