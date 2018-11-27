Путин поздравил «создавшего целый мир» Гребенщикова с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил музыканта Бориса Гребенщикова с 65-летием, сообщила пресс-служба Кремля.

В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, Путин отметил, что Гребенщиков всегда шел «в творчестве особым путем», твердо следовал «своим художественным идеям и принципам», создал «целый мир, наполненный хорошей музыкой и стихами».

«Потому Ваши талантливые произведения находят живой отклик в сердцах и душах миллионов поклонников как в нашей стране, так и за ее пределами», – добавил российский лидер.

Он пожелал Гребенщикову «здоровья, неиссякаемого вдохновения, новых интересных планов и замыслов».