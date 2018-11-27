Экс-банкира Аблязова заочно приговорили к пожизненному сроку

Жамбылский специализированный межрайонный суд по уголовным делам приговорил бывшего главу совета директоров казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова к пожизненному заключению.

Аблязов признан виновным в организации убийства бывшего председателя правления банка Ержана Татишева, передает Tengrinews.

«Аблязову Мухтару Кабуловичу назначить пожизненное лишение свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях на три года, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности», – зачитал судья Кенжегали Кенжебеков.

Слушания приходили без участия Аблязова.

Он обвиняется в том, что в 2004 году после выхода из мест лишения свободы нанял бизнесмена Муратхана Токмади для убийства Татишева. В марте Токмади осудили на 10,5 лет.

Напомним, в июне 2017 года Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам заключения за создание преступного сообщества и хищение средств кредитной организации.

Аблязов проживает за границей. В 2011 году ему было предоставлено убежище в Великобритании.