Беспилотные автомобили решили пометить особым знаком

Беспилотные автомобили получат специальный знак «А», обозначающий «Автономное вождение», в период эксперимента в Москве и Татарстане, сообщили в НТИ «Автонет».

В НТИ подтвердили, что эксперимент по эксплуатации беспилотных машин пройдет в Москве и Татарстане, передает ТАСС.

«Проведение правового эксперимента поможет определить поведение всех участников дорожного движения и взаимодействие с высокоавтоматизированным транспортом. Для обеспечения безопасности каждый беспилотный автомобиль будет оснащен специальным знаком «А», что означает «Автономное вождение», – сказал пресс-секретарь НТИ Ярослав Федосеев.

В ходе эксперимента планируется определить экономическую модель использования высокоавтоматизированных транспортных средств, а также понять коммерческое использование и перспективы развития рынка.

Знак «А» соответствует ГОСТу и может использоваться на автомобилях с высокой степенью автоматизации. Прототип знака представят 30 ноября в рамках Urban Mobility Forum.

В понедельник глава российского правительства Дмитрий Медведев объявил о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей в Москве и Татарстане.

Напомним, в августе «Яндекс» подписал с правительством Татарстана соглашение о развитии в республике беспилотного транспорта, испытательной площадкой стал город Иннополис в 35 км от Казани.

В мае премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что в течение года в России должно появиться законодательное регулирование в сфере беспилотного транспорта.