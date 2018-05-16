Медведев пообещал скорое принятие закона о беспилотном транспорте

В течение года в России должно появиться законодательное регулирование в сфере беспилотного транспорта, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Я могу вам твердо сказать – мы постараемся сделать в России, во всяком случае, чтобы это регулирование появилось в течение года», – передает слова Медведева ТАСС.

Так он ответил на выступление основателя и гендиректора Gett Дейва Вайсэра, который заявил, что по беспилотному транспорту нужно обязательное регулирование в течение пяти лет.

Медведев пояснил, что это нужно сделать в столь короткие сроки, так как это очень опасная сфера, так что «если ее не отрегулировать, то завтра просто на улицу будет не выйти: неизвестно, кто на тебя наедет».

«Действовать надо исключительно быстро», – заявил премьер-министр.

Отметим, что в России также ведется разработка беспилотного транспорта – в частности, в мае на подъезде к Крымскому мосту прошли тестовые испытания беспилотного «КамАЗа».

В начале декабря 2015 года назывались сроки выпуска беспилотного КамАЗа – его запланировали создать к 2023-2024 году. Однако вице-премьер России Аркадий Дворкович выражал надежду, что подобные автомобили будут использоваться значительно раньше.