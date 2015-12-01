На подъезде к Крымскому мосту испытали беспилотный «КамАЗ»

Тестовые испытания беспилотного автомобиля «КамАЗ» прошли на подъезде к Крымскому мосту, сообщила пресс-служба Минтранса.

«На специально подготовленном участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь (автодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края) состоялся премьерный тестовый проезд беспилотных автомобилей. Это яркое завершение первого этапа проекта «Караван», направленного на своевременное создание федеральной автодорожной инфраструктуры для передвижения беспилотного и электрического транспорта», – передает ТАСС сообщение ведомства.

На одном участке дороги двигались пять машин без водителей, каждая из них – по собственной программе. Процесс движения в кабинах контролировали разработчики. В качестве пассажира в одной из машин поехал и.о. министра транспорта Максим Соколов.

«Данное испытание – значимая отправная точка для дальнейшей масштабной работы по развитию беспилотного движения, а именно автоматических систем управления и инфраструктуры, учитывающей все необходимые для таких поездок нормативы уже на стадии проектирования дорожных объектов. Это станет современным инновационным и динамично развивающимся сектором экономики, который позволит существенным образом повысить производительность труда в транспортном комплексе», – заявил глава Минтранса.

Напомним, в начале декабря 2015 года назывались сроки выпуска беспилотного КамАЗа – его запланировали создать к 2023-2024 году. Однако вице-премьер России Аркадий Дворкович выражал надежду, что подобные автомобили будут использоваться уже на чемпионате мира 2018 в России.