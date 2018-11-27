НАСА озвучило планы полетов на Луну и Марс

Директор НАСА Джим Брайденстайн рассказал о планах своего ведомства, касающихся полетов на Луну и Марс.

Он заявил, что «амбициозным графиком» был бы полет на Марс в 2030-х годах, но сперва НАСА намерено «двинуться к Луне», передает ТАСС.

Планируется «создать устойчивую структуру для доступа в космос с участием людей», чтобы не только добираться до окрестностей Луны, но и «обеспечивать посадки на ее поверхность».

После этого НАСА собирается организовать международную коалицию, которая позволит «обеспечить устойчивый доступ на поверхность Луны». Предстоит оценить риски полетов и их воздействие на физиологию человека, сказал Брайденстайн.

Напомним, зонд НАСА совершил посадку на поверхность Марса.