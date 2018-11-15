Зонд НАСА совершил посадку на поверхность Марса

В районе нагорья Элизий на Марсе совершил посадку зонд InSight, сообщает НАСА.

В расчетное время (22.54 мск) НАСА подтвердило посадку. В Twitter-аккаунте от имени зонда появилось сообщение: «Я чувствую тебя, Марс! И скоро я услышу твое сердце. С безопасной посадкой, я здесь, я дома».

Зонд уже передал на Землю первый снимок, на котором видны частицы пыли и горизонт планеты, передает ТАСС.

My first picture on #Mars! My lens cover isn’t off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates:https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa — NASAInSight (@NASAInSight) 26 ноября 2018 г.

В НАСА сообщили, что «все системы аппарата в порядке, жалоб у аппарата нет». Посадка зонда на Марс прошла, по мнению НАСА, идеально.

Напомним, ракета Atlas V с исследовательским зондом InSight была запущена с космодрома Ванденберг в Калифорнии в мае.