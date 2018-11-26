Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в Москве инновационного кластера, занимающегося обеспечением координации субъектов в науке, промышленности и образования.

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Считать целесообразным создание на территории Москвы инновационного кластера, обеспечивающего координацию взаимодействия субъектов деятельности в сфере промышленности, науки, образования, связи и иных сферах, определенных правительством Москвы, и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», – говорится в документе.

Также указ предполагает создание правительством столицы специальной организации в форме фонда, который будет обеспечивать функционирование кластера. В управлении фонда должны быть представители президента России, правительства, мэра Москвы и президента РАН.

Ранее Владимир Путин призывал привлекать больше специалистов в сферу военной медицины.