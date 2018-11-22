Путину показали военные разработки в области медицины

Президент Владимир Путин во время визита в военно-инновационный технополис «ЭРА» осмотрел научные разработки в области медицины.

Путину показали методику 3D-сканирования и обработки необходимых для лечения данных, передает РИА «Новости».

Медучреждение может направлять в технополис снимки пациента, по которым на 3D-принтере сделают трехмерную модель, позволяющую определить заболевание и методы лечения.

Президенту продемонстрировали специальную платформу для саперских ботинок. Платформа берет на себя удар от взрывной волны и не дает ей полностью перенестись на стопу.

Глава государства осмотрел лабораторию по созданию биопрепаратов для медицины и промышленности. Ему рассказали об исследованиях генома, проводящихся в технополисе.

«Нужно привлекать специалистов. Определенные наработки у нас уже есть, но еще многое нужно будет сделать», – сказал Путин по итогу осмотра.

Технополис был создан по указу президента от 25 июня 2018 года. Строительство первой очереди проходило в течение 155 дней, передает ТАСС.

Технополис «ЭРА» должен ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, создать инфраструктуру для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций. Также в задачи входит реализация программ для молодых ученых в рядах ВС России.

На текущий момент в лабораторном кластере разместились 37 предприятий, включая «Калашников», «Сухой» и т.д. В технополисе сформированы и работают четыре научные роты, где несут службу 160 военнослужащих.