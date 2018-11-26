Два полных тезки спасли заблудившихся в лесу детей из деревни Чуваки

Два полных тезки Геннадии Шадрины в районе деревни Чуваки (Пермский край) нашли двух заблудившихся в лесу детей.

Утром 25 ноября отец 13-летнего Руслана привез своего сына и его приятеля, 11-летнего Олега, на бывшую ракетную точку в районе деревни Дикая Гарь. Мальчики увидели, как в лес убежали три таксы, решив самостоятельно найти собак. Мальчики были легко одеты, еды с собой они не взяли. И вскоре поняла, что заблудились, сообщает издание «Метро».

Мальчиков искали силами МЧС и четыре сотни волонтеров: они 17 часов прочесывали лес. В воскресенье температура воздуха опустилась до минус семи градусов.

«Я лег спать, и тут мне звонит глава нашего поселения, мол, нужно помочь разыскать детей. На месте уже были охотники, определили примерное место поисков. Я взял с собой крепкого товарища, Геннадия Александровича. Нас завезли в район поисков на квадроцикле. Все уже было исхожено, там же еще и кинологи были. Но вскоре мы нашли следы возле елки – вроде детские», – отметил Геннадий Иванович Шадрин.

По его словам, через некоторое время охотники увидели валежник, а через несколько метров нашли детей под елкой:

«Старшего быстро растормошили, а вот младший уже был в анабиозном состоянии. Напоили их чаем из термоса, дали шоколадок. Стали возвращаться, еще полтора часа шли. Младшего нужно было нести на себе, он в обморок падал. В итоге нас подобрал снегоход», – сообщил волонтер. Он уточнил, что на ногах у младшего уже были волдыри, но, как позже выяснили врачи, обморожения у юного пациента нет, за ним наблюдают врачи, а старший мальчик уже бегает по больнице.

Напомним, в августе в Твери прохожий спас выпавшего с четвертого этажа ребенка.