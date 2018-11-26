Путин предложил доплачивать врачам за снижение смертности

Президент Владимир Путин предложил рассмотреть возможность доплаты участковым врачам за снижение смертности на участках; подобный эксперимент уже стартовал в Кировской области, рассказал губернатор региона Игорь Васильев на встрече с главой государства.

«Надо посмотреть на эту практику. Может быть, ее тиражировать?» – сказал Путин на встрече с Васильевым, передает ТАСС.

Губернатор отметил, что в регионе установлен контроль за работой терапевтов.

«Мы ввели такую систему для участковых докторов: когда снижается смертность на участке, мы доплачиваем довольно-таки серьезные цифры – до 10 тысяч рублей», – отметил Васильев.

Он подчеркнул, что благодаря системе пациентов стали вовремя направлять на диспансеризацию, на осмотр к онкологу и другим специалистам.

Также глава Кировской области добавил, что на данный момент в регионе 59% поликлиник организованы по принципу проекта «Бережливая клиника». К 2019 году количество таких учреждений собираются довести до 100%.

Губернатор считает, что это даст возможность перейти на цифровые методы работы в медицине.

«У нас уже 100% всех документов в электронном виде, 12 тысяч рабочих мест докторов автоматизированы, и 100% ведут прием исключительно с использованием персональных компьютеров», – сказал Васильев.

Он подчеркнул, что это позволяет контролировать выписанные лекарства, закупку, назначения, и позволяет экономить около 20% средств в системе ОМС.

Васильев отметил, что удалось сократить время пациента в очереди в несколько раз. Благодаря этим программам удалось восстановить единую скорую службу помощи, создать санитарную авиацию.

По словам главы региона, на данный момент в области есть два вертолета и 44 вертолетные площадки по всей территории около больниц.

«Мы укладываемся в тот самый «золотой час».Более 800 человек в год мы перевозим вертолетами. Более того, в вертолетах у нас полностью можно проводить все реанимационные мероприятия – от кардиограммы до переливания крови прямо на борту», – сказал Васильев.

Он также сообщил о внедрении в повседневную медицинскую практику средств дистанционного мониторинга и использовании разработки Ростеха - модуля "Опека" - для людей, больных сердечными заболеваниями.

По словам руководителя региона, в повседневную медицинскую практику удалось ввести средства дистанционного мониторинга и модуля «Опека» для пациентов с сердечными заболеваниями.

«Мы больше одного миллиарда рублей в этом году заработаем на ОМС за счет перетока, люди приезжают к нам лечиться, за счет высокого качества оказания услуг в наших высокотехнологичных центрах. Мы примем порядка 14 тыс человек в этом году. Наш субъект граничит с девятью регионами в Приволжском федеральном округе, людям это очень удобно, к нам приезжают», – подвел итог Васильев.

В 2017 году сообщалось, что проект «Бережливая поликлиника» был внедрен на территории Республики Карелия.