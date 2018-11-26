Песков объяснил, почему не писал географический диктант

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, являющийся также председателем медиасовета Русского географического общества, объяснил, почему не принял участие в географическом диктанте.

«Я лично не смог. Я был в командировке», – передает его слова РИА «Новости».

Диктант состоялся 11 ноября – в день, когда президент Владимир Путин находился в Париже.

Песков отметил, что результаты диктантов всегда анализируются – и пока они показывают, что географическая грамотность в стране оставляет желать лучшего, хотя она и выше, чем за рубежом.

«Географическая грамотность в нашей стране существенно выше, чем географическая грамотность в подавляющем большинстве стран Европы и Северной Америки. Это неоспоримый факт», – передает его слова ТАСС.

Географический диктант проводится с 2015 года по инициативе президента Владимира Путина, который является председателем попечительского совета Русского географического общества.