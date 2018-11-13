Три судна ВМС Украины поплыли обратно в Бердянск

Вышедшие из Бердянска суда ВМС Украины, которые направлялись в сторону Керченского пролива, возвращаются в Бердянск, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Три судна ВМС Украины легли на обратный курс, передает РИА «Новости».

При этом, как сообщают в ФСБ, есть «неопровержимые доказательства» того, что украинская сторона готовила «провокации в черноморской акватории».

«Эти материалы вскоре будут преданы гласности», – сказано в сообщении.

ТАСС уточняет, что речь идет не о тех кораблях, которые уже вторглись в российские воды.

Напомним, после того, как три судна ВМС Украины незаконно пересекли границу России, российские корабли применили прием навалов, то есть столкновения с минимальными повреждениями, чтобы не пришлось топить украинских военных.