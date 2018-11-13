Украина заявила о захвате ее военных катеров российским спецназом

Командование украинских ВМС утверждает, что российский спецназ захватил малые бронированные артиллерийские катера Украины.

Как сообщает ВМС Украины в Facebook, катера «Бердянск» и «Никополь» были «поражены огнем» и «потеряли ход», буксир «Яны Капу» также был «принужден к остановке».

Кроме того, сообщается, что «есть информация о двух раненых украинских военных моряках».