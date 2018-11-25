В Балашихе начался крупный пожар на строительном рынке

На территории строительного рынка на Носовихинском шоссе в городском округе Балашиха загорелись два ангара, площадь пожара увеличилась до 1,2 тыс. квадратных метров, сообщил представитель регионального главка МЧС.

Изначально загорелся один ангар – площадь пожара составляла 450 квадратных метров, однако позже огонь перекинулся на второе здание, площадь достигла 1,2 тыс. квадратных метров, передает РИА «Новости».

Горят ангары со стройматериалами.

В МЧС сообщили, что пожару присвоен повышенный ранг сложности. На месте работают 17 машин спецтехники, сообщает 360tv.