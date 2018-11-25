Умер американский иллюзионист и актер Рики Джей

В возрасте 72 лет умер американский актер и иллюзионист Рики Джей, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя артиста.

Он умер 24 ноября в Лос-Анджелесе, передает РИА «Новости».

Джей известен работами в фильмах «Завтра не умрет никогда», «Магнолия» и «Ночи в стиле буги». Кроме того, он был консультантом в фильмах «Иллюзионист», «Престиж» и «13 друзей Оушена».