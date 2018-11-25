Небо над центральной Россией взяла под контроль новейшая РЛС

Радиолокационная станция «Небо-УМ» усилила контроль неба на юге Центральной России, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Станция средних и больших высот «Небо-УМ» поступила по гособоронзаказу в дивизию ПВО в Воронежской области. Она будет контролировать воздушное пространство в южной части Центральной России, передает РИА «Новости».

РЛС может обнаруживать и сопровождать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и баллистические цели. Также станция способна определить государственную принадлежность объекта, передать информацию на командный пункт или зенитным комплексам.

В апреле «Небо-М» направили в Крым. Развертывание новейших РЛС начали в феврале 2015 года.