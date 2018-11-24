Украина и Латвия условились «противодействовать» России

Украина и Латвия скоординировали позиции по противодействию так называемым гибридным угрозам, которые якобы исходят от России, заявил украинский президент Петр Порошенко по итогам переговоров с латвийским коллегой Раймондсом Вейонисом.

«Мы имеем общее видение необходимости противодействия тем гибридным инструментам, которые Кремль применяет на Украине и в Европе», – приводит слова Порошенко RT.

Порошенко заявил, что имеет в виду «кибератаки, пропаганду, фейковые новости».

По его словам, Латвия поддерживает Украину в вопросе продолжения санкционной политики в отношении России.

Ранее в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла ошибку в сообщении Порошенко, в котором президент Украины рассуждал о «гибридной войне».