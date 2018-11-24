Рогозин заявил о готовности Роскосмоса к «маленькой войне»

Роскосмос готов выиграть «маленькую войну», имея в распоряжении 10 истребителей, три вертолета и другую авиационную технику, сказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в беседе с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Видеозапись разговора Рогозин опубликовал в своем Twitter.

«Одной авиации могу сказать, сколько у нас. У нас 10 истребителей, у нас три вертолета, у нас три Ил-76, у нас шесть Ту-134, два Ту-204, два Ан-24, один Ан-26 и один Ан-12», – сказал он.

Додон поинтересовался, для чего нужны истребители, на что Рогозин ответил: «Для подготовки космонавтов. Л-39».

«В принципе, если надо, маленькую войну мы готовы выиграть», – пошутил глава Роскосмоса.

Он сообщил также, что на предприятиях корпорации выпускаются трамваи, которые они называют «космическими»: «51% рынка трамваем в Российской Федерации – это «Роскосмос».

На этом же предприятии изготавливают двигатели для космических кораблей.

Ранее сообщалось, что Рогозин во время посещения компании «Российские космические системы» вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном предложил проверить, были ли американцы на Луне.