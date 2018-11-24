«Молодая Гвардия» помогла вернуть из приюта восьмилетнего мальчика, спасшего родных на пожаре

Активисты «Молодой Гвардии» помогли погорельцам из села Чучково выполнить требования органов социальной защиты, чтобы вернуть из приюта в семью восьмилетнего сына Максима, спасшего родных на пожаре.

В августе 2018 года в селе Чучково Рязанской области произошел пожар, в результате которого сгорел дом многодетной семьи Богдан-Мельник. Восьмилетний Максим не растерялся и спас из огня брата и трех сестер. После пожара родители получили социальное жилье, однако условия в ней не соответствовали нормам, и органы опеки поместили Максима, его братьев и сестер в социальный реабилитационный центр Чучковского района для несовершеннолетних.

В четверг, 22 ноября, о проблеме семьи из публикаций в СМИ узнали активисты «Молодой Гвардии Единой России», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На следующее утро глава Рязанского регионального отделения МГЕР Артем Никитин встретился с руководством Чучковского района, родителями Максима и органами опеки. Оказалось, что для возвращения детей в семью было необходимо приобрести кровати для четверых старших детей и письменный стол, за которым они могли бы делать уроки и кухонный уголок. Молодогвардейцы привезли семье необходимую мебель.

После решения жилищной проблемы детей вернули в семью, однако Максим, заболевший ангиной, для безопасности других детей пока остается в больнице. Он вернется домой, когда выздоровеет.

Как рассказал председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов, молодогвардейцы Рязани продолжают оказывать семье необходимую поддержку. «Помимо двухъярусной кровати, письменного и кухонного столов сегодня волонтеры привезли необходимое постельное белье, некоторые бытовые принадлежности и подарки детям. Молодогвардейцы пригласили всю семью принять участие во II Форуме маленьких героев, который состоится 6 декабря в Москве», – рассказал он.

Давыдов отметил, что возвращение детей в семью не отменяет целый ряд вопросов. «Почему такая ситуация возникла? Почему несколько месяцев дети были вынуждены жить без родителей? Почему реакция местных властей последовала только после сообщения в СМИ? Почему ситуация так долго не решалась, ведь для воссоединения семьи нужно было оказать минимальную поддержку? Получается удивительная ситуация. Из-за нескольких кроватей, постельного белья и двух столов дети вынуждены жить без родителей на протяжении достаточно длительного времени. Мы будем разбираться в этой ситуации», – подчеркнул Давыдов.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщала, что многодетной семье, пострадавшей от пожара в селе Чучково Рязанской области предоставили квартиру, а детей вернули из приюта.