Семье погорельцев выдали квартиру и вернули пятерых детей из приюта

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что многодетной семье, пострадавшей от пожара в селе Чучково Рязанской области предоставили квартиру, а детей вернули из приюта.

«В начале сентября администрацией Чучковского района по договору социального найма семье предоставлена благоустроенная двухкомнатная квартира площадью 52,8 кв. м. Детей, ранее помещенных в реабилитационный центр, вернули», – сообщила пресс-служба Кузнецовой, передает ТАСС.

Отмечается, что Кузнецова попросила главу региона Николая Любимова разобраться в ситуации и помочь семье.

Напомним, опека забрала у многодетной семьи пятерых детей, заявив, что родители не могут обеспечить им нормальные условия для проживаний после пожара. Один из сыновей, восьмилетний Максим спас на пожаре младшего брата и трех сестер, за что его наградили медалью за мужество.