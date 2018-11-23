Глава Кубани пообещал выполнить поставленную Путиным на Госсовете задачу

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о расширенном заседании президиума Государственного совета России, прошедшем в пятницу в Ялте с участием президента Владимира Путина.

Кондратьев написал в Instagram, что глава государства потребовал добиться конкретных результатов в ходе реализации «суперуказа». «Для этого на Кубани разрабатывается 41 региональный проект, и мы можем уверенно заявить – задача президента будет выполнена!» – пообещал губернатор.

«Вот один пример из наших региональных проектов: в сфере культуры мы планируем к 2024 году обновить более 150 ДК (Домов культуры – прим. ВЗГЛЯД). Эти учреждения всегда были центром событий, особенно в сельской местности, и труженикам этой сферы мы должны создать достойные условия – и жизни, и работы», – добавил он.

В пятницу, 23 ноября, состоялось расширенное заседание президиума Государственного совета России, посвященное выполнению «суперуказа» президента Владимира Путина. Выступая в ходе заседания, глава государства подчеркнул, что рассчитывает на реальные результаты выполнения нацпроектов, и призвал сделать так, чтобы изменения дошли до каждого человека.

Заседание президиума Госсовета в этом году проходило в новом формате, который подразумевает распределение участников – глав регионов, членов правительства, сенаторов, помощников главы государства – за семью тематическими круглыми столами, посвященными демографии и здравоохранению, науке и образованию, жилью и городской среде, экологии и цифровой экономике, инфраструктуре. Президент находился по центру, но подсаживался к каждому столу и принимал активное участие в дискуссии.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Владимир Путин считает необходимым продолжать деятельность рабочей группы президиума Госсовета, которая готовила нынешнее заседание по выполнению «суперуказа» главы государства.

Комментируя прошедшее в новом формате заседание президиума Госсовета, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что губернаторы должны регулярно заниматься не поверхностными текущими делами, а моделированием будущего.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что новый формат расширенного заседания президиума Государственного совета России делает его площадкой для обсуждения федеральной политики при участии регионов.