Врачу роддома в Калининграде предъявлено обвинение из-за смерти младенца

Следствие предъявило обвинение Елене Белой, заместителю главврача роддома №4 в Калининграде, где в начале ноября скончался младенец; уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«Елене Белой предъявлено обвинение, позиция следствия не изменилась», – сообщил ТАСС адвокат Белой Евгений Серых

Белую задержали 15 сентября, на следующий день Центральный районный суд принял решение о заключении ее под стражу, ее поместили в следственный изолятор. Прокуратура обжаловала это решение как чрезмерно суровое, и в четверг врача выпустили из СИЗО. Елена Белая помещена под домашний арест до 14 января 2019 года.

По данным следствия, 5 ноября в роддом, где Белая исполняла обязанности главного врача, поступила женщина, которая на следующий день родила мальчика. Для поддержания жизни младенца требовалось лекарство «Куросурф», однако ребенок умер, так как препарат не был введен. Сообщалось, что врач дала подчиненным указание внести в историю запись о том, что младенец родился мертвым.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о странностях в этой истории.