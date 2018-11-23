Начались летные испытания первого серийного Ми-38Т

На Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) начались летные испытания первого серийного вертолета Ми-38Т.

В испытаниях задействованы летчики-испытатели Московского вертолетного завода им. Миля, передает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора холдинга Андрея Богинского.

В холдинге намерены проверить систему и оборудование машины на соответствие требованиям технического задания Минобороны.

«Это выход на новый для нас рынок. Конечно, эта работа очень важна для холдинга – как для конструкторского бюро, так и для завода, потому что это обеспечит загрузку предприятия, рабочие места, налоговые поступления в регион», – сказал он.

Богинский выразил надежду, что после демонстрации всех возможностей вертолета объемы закупки со стороны Минобороны вырастут.

«Ну, и конечно это открывает нам перспективы для работы на внешнем рынке. И эта работа с нашими коллегами в «Рособоронэкспорт» уже начата, они предлагают, и мы совместно с ними предлагаем данный тип вертолета для наших зарубежных заказчиков в лице министерств обороны различных стран», – отметил он.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что вертолеты типа Ми-38 займут свою нишу. По его словам, они востребованы компаниями нефтегазового сервиса и в ряде гражданских отраслей промышленности.

Он сообщил, что ведомство рассмотрит возможность проработки мер господдержки поставок этих машин.

У Ми-38 – новые высокоэкономичные двигатели ТВ7-117В. Вертолеты оснащены цифровым пилотажно-навигационным комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях и взрывобезопасной протектированной топливной системой. Комплекс бортового оборудования предоставляет полную информацию для обеспечения безопасности полетов.

В машине есть дополнительные опоры на шасси для посадки на мягкий грунт и снег.

В салоне вертолета размещены легкосъемные кресла, съемное санитарное оборудование и рольганговое оборудование для транспортировки грузов.

Вертолеты Ми-38 могут использоваться для перевозки грузов и пассажиров, поисково-спасательных операций, VIP-перевозок.

Напомним, в начале ноября Богинский сообщал о том, что в ходе испытаний прошло «первое висение» Ми-38Т. Контракт с военным ведомством предусматривает поставку двух Ми-38 в 2019 году.