Полиция Лондона заявила о возможности отравить «тысячи человек» «Новичком» из флакона в Солсбери

Нервно-паралитического вещества во флаконе в Солсбери якобы хватило бы, чтобы отравить несколько тысяч человек, заявил в эфире Би-би-си старший национальный координатор контртеррористического подразделения лондонской полиции Дин Хейдон.

«Когда мы нашли бутылочку, там еще содержалось существенное количество «Новичка», – заявил Хейдон, возглавляющий расследование отравления в Солсбери.

По его словам , жертвами яда якобы могли стать «несколько тысяч человек». «Количество (вещества) в бутылочке и метод, которым его нанесли на дом Скрипаля, были просто безрассудными», – добавил Хейдон, передает РИА «Новости».

Речь идет о контрафактном парфюмерном флаконе от духов Nina Ricci, который британец Чарли Роули подобрал 27 июня в парке в Солсбери. Он подарил его своей подруге Дон Стерджесс, полагая, что в нем находятся духи. Обоих британцев госпитализировали 30 июня в соседнем городке Эймсбери. Женщина погибла, Роули позднее выписали из больницы.

Между тем, ранее пострадавший в Солсбери полицейский Ник Бейли не смог объяснить, как нервно-паралитическое вещество, которым он якобы отравился, могло проникнуть сквозь защитный костюм во время проведения следственных действий в доме Сергея и Юлии Скрипалей.

Тем временем полиция Лондона обнародовала новые видеозаписи с перемещением россиян Александра Петрова и Руслана Боширова по британскому городу Солсбери.