Скотленд-Ярд показал флакон духов c «Новичком»

Британская полиция опубликовала фото флакона из-под духов, в котором якобы находилось нервно-паралитическое вещество «Новичок», от которого пострадали двое жителей Эймсбери.

По заявлениям британской полиции, «Новичок» якобы находился в стеклянном парфюмерном флаконе с надписью Premier Jour Nina Ricci. Размер флакона – чуть менее 10 сантиметров, передает РИА «Новости».

«Новичок» был во флаконе, который позволял прекрасно замаскировать его для нелегальной транспортировки оружия в страну, а также представлял возможность удобного нанесения на входную дверь дома Скрипаля», – говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

В Британии также опубликовали фотографии флакона, в котором находилось отравляющее вещество, использованное в Эймсбери, и коробки от него. #Novichok #Amesbury #MetPolice pic.twitter.com/wDd0k4GXjM — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) September 5, 2018

Выпущенный в 2001 году Premier Jour от марки Nina Ricci классифицируется как женский аромат и принадлежит семейству цветочные.

В пресс-релизе Скотленд-Ярда также отмечается, что следы нервно-паралитического вещества «Новичок» якобы были обнаружены в комнате отеля в восточной части Лондона, где в марте останавливались подозреваемые по делу Скрипалей, передает ТАСС.

Ранее в среду британские прокуроры назвали россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей. При этом Лондон не собирается требовать у Москвы выдачи россиян, подозреваемых в покушении на Скрипалей.

В российском МИД заявили, что опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей ни о чем не говорят Москве.