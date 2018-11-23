В Госдуме объяснили отсутствие интереса у ЕС и НАТО к вступлению Украины

В комитете Госдумы по международным делам объяснили отсутствие интереса со стороны ЕС и НАТО к вступлению Украины.

По словам депутата Антона Морозова, входящего в комитет Госдумы по международным делам, ни в НАТО, ни в ЕС Украину не ждут, потому что для Европейского союза Украина станет очередным нахлебником, как те же самые восточно-европейские страны, которые туда вступают, передает РИА «Новости».

Более того, он выразил уверенность, что для НАТО Украина также не представляет никакой ценности, поскольку обладает очень слабой армией, неспособной даже на то, чтобы противостоять ополченцам Донбасса.

Напомним, по словам Петра Порошенко, в четверг депутаты Рады в первом чтении поддержали законопроект, который закрепляет в Конституции Украины стратегический курс на членство в НАТО и Евросоюзе. Предполагается, что в окончательном варианте изменения в конституцию Украины примут в феврале.