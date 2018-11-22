Порошенко захотел бесповоротного расставания Украины с Россией

Президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что внесение поправок в местную Конституцию с упоминанием о стремлении Киева войти в НАТО якобы говорит об «бесповоротном» расставании Украины с Россией.

По словам Порошенко, Россия «не имеет и не будет иметь вето» на вступление Украины в НАТО и Европейский Союз, передает РИА «Новости».

«Фиксируя в Конституции обязательность курса на вступление в НАТО и ЕС, мы посылаем месседж и в Москву: расстаемся окончательно и бесповоротно», – заявил президент Украины.

Он уточнил, что изменения в конституцию Украины окончательно примут в феврале на следующей сессии Рады.

Порошенко также выразил мнение, что Украина не потеряла бы Крым, если бы была членом НАТО.

Напомним, по словам Порошенко, в четверг в конституцию Украины внесли упоминание о желании Киева войти в НАТО. Перед этим КС Украины разрешил внести поправки в Конституцию о стремлении в НАТО.