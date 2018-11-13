Стремление вступить в НАТО записали в конституцию Украины

Законопроект об изменении в Конституции страны поддержали в Верховной раде, заявил президент Петр Порошенко.

«Депутаты поддержали в первом чтении мой законопроект, который закрепляет стратегический курс Украины на членство в НАТО и Евросоюзе в Конституции», – написал президент у себя в Facebook.

Законопроект Порошенко о конституционных изменениях был зарегистрирован в сентябре 2018 года.

Ранее Конституционный суд страны одобрил изменения в основном законе.