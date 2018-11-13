Автомобилисты выступили против приравнивания употребления водителями алкоголя и сильных лекарств

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин заявил газете ВЗГЛЯД, что нельзя равнять пьяных водителей и лиц, принимающих сильнодействующие медицинские препараты. Закон расширит полномочия сотрудников Госинспекции и повлечет другие негативные последствия.

«Есть два критерия, при которых действие надо признавать противоправным, устанавливая за него юридическую ответственность. Это общественная опасность и достаточная распространенность. По первому пункту относительно приема препаратов можно долго спорить, вероятно, человек, наглотавшийся димедрола и севший за руль, не совсем адекватен. Но людей, которые принимают такие препараты – не много, к тому же среди них много ответственных, которые понимают, что надо выбирать между вождением и лекарством. Тут нет массового распространения, как при алкогольном или наркотическом опьянении», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

По словам эксперта, если не так много людей используют сильнодействующие препараты, нет смысла признавать это противоправным и устанавливать достаточно громоздкий, сложный механизм юридической ответственности. Который будет иметь множество побочных эффектов:

«Это нецелесообразно и не правильно, юристы и социологи давно это поняли. В обосновании сказано, что за год в Москве обнаружено всего 250 человек, которые находились за рулем под действием сильнодействующих препаратов, а по России такой статистики не приводится», – отметил Похмелкин.

Он подчеркнул, что человек, принявший сильнодействующие лекарства, юридически не может приравниваться к водителю в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«На деле предложенный закон расширяет полномочия инспекторов ГИБДД, которые смогут посылать на медосвидетельствования людей, которые им, скажем, не понравились. Алкотестер ничего не покажет, нужно делать клинические анализы», – считает собеседник.

Похмелкин отрицательно отнесся и к идее создания базы данных водителей, страдающих хроническими заболеваниями, которые мешают безопасному управлению автомобилем. По его мнению, никто не в праве вмешиваться во врачебную тайну, и усомнился в адекватности людей, предлагающих такие поправки.

На вопрос о том, стоит ли очередной раз ужесточать наказание за пьяное вождение, председатель «Движения автомобилистов России» подчеркнул, что вопрос не в суровости наказания, а в неотвратимости:

«Когда дорожная полиция работает неэффективно, берет взятки, отпускает каждого второго, не поможет ни одно ужесточение. Стрелочники будут наказаны, а виновные – отпущены. Важна неотвратимость наказания и профилактика», – подытожил Похмелкин.

Напомним, в ГИБДД предложили приравнять некоторые лекарства к алкоголю. Кроме того, в ведомстве выступили с инициативой создать федеральную базу данных водителей, страдающих хроническими заболеваниями, которые мешают безопасному управлению автомобилем.