В ГИБДД предложили приравнять некоторые лекарства к алкоголю

ГИБДД намерено ввести ответственность за употребление некоторых лекарств водителями по аналогии с наказанием за пьяную езду, сообщили в ведомстве.

Некоторые лекарства опьяняюще действуют на человека, но медосвидетельствование не делает выводов о наличии либо отсутствии опьянения, рассказал начальник управления ДПС, спецмероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александр Быков в интервью RT.

«В нем лишь указываются наименование и концентрация лекарственного препарата, обнаруженные по результатам химико-токсикологических исследований», – сказал он.

Например, так действует димедрол, который принимают дальнобойщики, чтобы взбодриться. По его словам, только в Москве в 2017 году медиками было выдано 224 подобных акта.

«В пункте 2.7 ПДД у нас есть запись, что запрещается управлять транспортным средством в том числе под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание. Но в ст. 12.8 КоАП, которая регламентирует ответственность за нетрезвое вождение, об этих препаратах ничего не говорится. Мы предлагаем восполнить этот пробел», – сказал Быков.

В ГИБДД считают, что перечень запретных лекарств должны подготовить в Минздраве. Возможно, на упаковке этих лекарств будут специальные пометки.