Предложено вести учет водителей с заболеваниями

Госавтоинспекция предлагает создать федеральную базу данных водителей, страдающих хроническими заболеваниями, которые мешают безопасному управлению автомобилем, сообщил начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александр Быков.

По его словам, ДТП, случившиеся по вине водителей, страдающих такими заболеваниями, зачастую имеют тяжкие последствия и вызывают большой общественный резонанс, передает ТАСС.

Быков напомнил о том, что широкое освещение в прессе получила, в частности, стритрейсерша Мара Багдасарян, активно публиковавшая свои видео в социальных сетях.

«Особую значимость приобретает вопрос создания на федеральном уровне соответствующего персонифицированного учета в системе здравоохранения, что позволило бы правоохранительным органам своевременно реагировать на подобные факты, обращаться в суд с иском о прекращении права управления транспортным средством данной категории лиц в связи с наличием медицинских противопоказаний», – сказал Быков.

Он считает, что такие данные могли бы быть использованы автотранспортными предприятиями при решении вопроса трудоустройства, а также при проверке водителей на дорогах.

Ранее в четверг также сообщалось, что ГИБДД намерено ввести ответственность за употребление некоторых лекарств водителями по аналогии с наказанием за пьяную езду.