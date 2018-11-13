Белгородская школьница спасла двоих тонущих детей

Школьница из села Лозное Белгородской области 17-летняя Ольга Сергеева вытащила из реки двух тонувших детей.

В один из жарких июльских дней Сергеева вместе с одноклассником пошла на речку. Там также отдыхали 14-летний мальчик, 12-летняя девочка и пятилетний ребенок, сообщает портал «Гордость России».

«Ребята купались и резвились в речке, а потом я увидела, что двое детей начали тонуть. Девочка катала на спине младшего мальчика, и он, вероятно, сильно схватил ее за шею. Это случилось очень быстро. Третий мальчик, тот, что постарше, бросился их спасать, но началась паника. Видя, что ребята уходят под воду, я бросилась на помощь», – рассказала Сергеева.

Она вытащила из воды младших детей, а старший мальчик выплыл сам. Она отметила, что глубина в том месте была небольшая, метра два–три.

Школьница рассказала, что не раздумывала о своих действиях и просто бросилась в воду. «Времени на раздумья совсем не было – на счету была каждая секунда, я все делала будто по инерции, будто не раз оказывалась в такой ситуации», – сказала она.

Специальная медицинская помощь детям не понадобилась, так как они не успели сильно наглотаться воды. Девушка стала их успокаивать и не заметила, как прошло много времени. Обеспокоенная мама прибежала искать дочь.

«Только тогда на меня нахлынули эмоции, я села на траву рядом с ребятами и заплакала. Я очень рада, что в тот день не случилось трагедии, что я смогла ее предотвратить. На самом деле, я не сделала ничего особенного. Ничего такого, о чем следует всем рассказывать. Это не подвиг и даже не суперпоступок, это всего лишь помощь людям, которые в ней нуждались», – сказала Сергеева.

По ее словам, мама сильно разволновалась – некоторое время назад в соседнем селе была похожая ситуация, только тогда ребенок погиб.

Девушка отметила, что не очень хорошо плавает, хотя научилась плавать еще в детстве.

По ее словам, отец спасенных детей приезжал поблагодарить ее и хотел даже заплатить. «Но мне ничего не надо – ни денег, ни подарков. Я же сделала доброе дело не ради этого, а только потому, что я не могла поступить иначе», – уточнила она.

Сергеева учится в 11-м классе и сейчас готовится к сдаче ЕГЭ. Она играет в шахматы.

«Шахматы учат думать, помогают развивать логическое мышление, позволяют использовать различные комбинации, чтобы выходить из самых разных, подчас сложнейших ситуаций. Причем в шахматах нет победителя и побежденного, важен сам процесс. Даже если ты проигрываешь, то можешь сделать это достойно и получить урок», – пояснила она.

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