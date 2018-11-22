Россия посетовала на отказ США признать применение белого фосфора в Сирии

Соединенные Штаты продолжают отрицать, что используют в Сирии запрещенные международными конвенциями снаряды с белым фосфором, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«По информации сирийских средств массовой информации, авиация коалиции в очередной раз при этих атаках использовала снаряды с белым фосфором. Американцы продолжают отрицать это с тем же упорством, с которым в апреле утверждали о якобы имевшем место использовании сирийским правительством химического оружия в Думе», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Также она сообщила, что сохраняются трудности при формировании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб, передает ТАСС.

«По-прежнему наибольшее беспокойство вызывает ситуация на северо-западе страны, в Идлибе. Несмотря на серьезные усилия турецкой стороны по выполнению совместного с Россией меморандума от 17 сентября, трудности с созданием демилитаризованной зоны в Идлибе сохраняются», – отметила она.

В среду сирийское агентство САНА сообщала, что коалиция во главе с США применила боеприпасы с белым фосфором при ударе по населенному пункту Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, есть погибшие среди мирного населения.

Ранее в Минобороны также заявили об использовании коалицией запрещенных боеприпасов в Сирии.

Сирия обращалась в Совет Безопасности ООН с просьбой принять меры, чтобы прекратить авианалеты международной коалиции, в которых погибают мирные жители.