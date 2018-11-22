При наезде автомобиля на школьников в Китае погибли пять человек

Пять человек погибли, еще 18 человек пострадали в результате наезда автомобиля на школьников в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщает Центральное телевидение Китая.

Автомобиль на полной скорости врезался в толпу школьников, которые переходили дорогу. Инцидент произошел в городе Хулудао вблизи ворот одной из местных школ, передает РИА «Новости».

По данным местных СМИ, полиция уже задержала водителя автомобиля.