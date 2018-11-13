Задержки в обслуживании подводных лодок в США составили 23 года

Счетная палата США выпустила обзор, в котором заявляется о проблемах с обслуживанием американских подводных лодок из-за нехватки мощностей ремонтных верфей; за 10 лет продолжительность соответствующих задержек в общей сложности составила 23 года, сообщают СМИ.

В несекретной версии обзора Счетной палаты, посвященного обслуживанию подлодок, говорится о проблемах субмарин типа «Лос-Анджелес», «Вирджиния» и «Сивулф», однако данные о подлодках «Огайо», несущих на борту баллистические и крылатые ракеты, не раскрываются, пишет The Drive.

Проблема заключается в том, что ВМС США в последние годы утратили значительную часть мощностей верфей, способных обслуживать и ремонтировать подводные лодки. Сейчас их четыре: Портсмутская морская верфь, Норфолкская морская судоверфь, верфь в Пьюджет-Саунд и верфь в Перл-Харборе.

В обзоре Счетной палаты сообщается, что ВМС не смогли завершить обслуживание большинства подлодок вовремя, что привело к значительным задержкам в этой работе и к увеличению расходов на эксплуатацию и поддержку.

Всего за 10 лет из-за задержек в обслуживании ВМС потеряли около 8,5 тыс. дней или 23 года. Эти задержки стоили США 1,5 млрд доллара.