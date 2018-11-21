Летчик российского боевого самолета сделал селфи во время дозаправки в воздухе

В Сети появилось эффектное селфи, сделанное летчиком российского боевого самолета (предположительно, Су-34) во время дозаправки в воздухе.

Фотография опубликована в Instagram fighterbomber, который посвящен российской боевой авиации. На нем видна голова штурмана истребителя-бомбардировщика, в светофильтре шлема отражается момент заправки самолета в воздухе топливозаправщиком.

«Видно, что самый лучший и самый красивый самолет на планете выполняет дозаправку, что показывает определенный уровень экипажа», – пишет автор блога.

Рядом с самолетом летит другой самолет, «синегрудый» - так в среде военных летчиков принято называть истребители. Предположительно, это Су-27 или его модификация.