Деятелей кино из России не впустили в Грузию

Членам делегации российских кинематографистов, прибывшим в среду в Тбилиси, было отказано во въезде, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Они направлялись на фестиваль «Свидание с Россией», который проводится при поддержке агентства «Спутник-Грузия», сообщила телекомпания «Рустави2».

Пока неизвестна причина отказа и численность тех, кого не впустили в страну.

Как отмечает телекомпания, отказ во въезде для группы кинорежиссеров из России обусловлен тем, что они нарушили грузинский «Закон об оккупации», который требует согласования с Тбилиси поездок в Абхазию и Южную Осетию. Их уже отправили обратно в Москву, утверждает телекомпания.

Данный кинофестиваль запланирован на 21-23 ноября. Его цель – популяризация российского кинематографа.

Основатель фестиваля – Владимир Пирожков, который должен был выступить на пресс-конференции в Тбилиси вечером в среду вместе с другими участниками.