«Сатане» и «Тополю-М» продлили срок эксплуатации

Минобороны объявило аукцион по поиску подрядчика, который сможет продлить сроки эксплуатации ракетных комплексов «Сатана» и «Тополь-М».

Победитель аукциона должен будет обеспечить «продленный срок эксплуатации ракетных комплексов стратегического назначения 15П135, 15П118М, 15П155, 15П165», передает РИА «Новости» со ссылкой на портал госзакупок.

Индексы 15П155 и 15П165 относятся к ракетным комплексам «Тополь-М» в подвижной и шахтной версиях. Индекс 15П118М обозначает ракетные комплексы «Сатана», а 15П135 – советскую межконтинентальную баллистическую ракету шахтного базирования УР-100Н.

Начальная цена госконтракта составляет 938,3 млн рублей. Срок выполнения – до 10 ноября 2020 года.

Победителя выберут 10 декабря.

В мае стало известно, что Россия может использовать межконтинентальные баллистические ракеты «Сатана» для запуска космических аппаратов.

Ракету «Тополь» в 2016 году предлагали использовать для запуска спутников.