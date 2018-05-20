В России оценили перспективы возобновления пусков «Сатаны» без Украины

В ракетно-космической отрасли России оценили перспективы возобновления вывода на орбиту космических аппаратов посредством запусков конверсионных межконтинентальных баллистических ракет РС-20 «Сатана» без участия украинской стороны, которая отвечала за систему управления ракетоносителей.

По словам источника, рассматривается вопрос об использовании по конверсионной программе пусков снимаемых с боевого дежурства ракет РС-20В, которых осталось около полусотни, передает РИА «Новости».

При этом источник уточнил, что речь идет о модернизации под космические старты именно версии РС-20В, а не РС-20Б, которые ранее использовались по проекту «Днепр».

«Экономической целесообразности в адаптации РС-20Б под космические пуски из-за небольшого количества оставшихся ракет нет», – уточнил источник. Согласно открытым данным, по состоянию на 2017 год на вооружении оставалось около 11 ракет РС-20Б.

Согласно планам Минобороны России, в ближайшее время на смену межконтинентальным баллистическим ракетам «Воевода» придут МБР «Сармат».

Напомним, в конце 2016 года стало известно о планах возврата конверсионных ракет «Сатана» на рынок космических пусков без участия украинских специалистов.