В России решили ввести маркировку черной икры

Росрыболовство планирует ввести маркировку продукции из особо ценных (осетровых) и просто ценных (лососевых и других) пород водных биологических ресурсов, сообщили в ведомстве.

Эксперимент по введению маркировки начнется в ближайшие три месяца. Предприятия Союза осетроводов начнут добровольно наносить маркировку на продукцию, передает РБК со ссылкой на Росрыболовство.

В частности, одной из пилотных площадок станет рыботоварная фирма «Диана».

Президент Союза осетроводов Александр Новиков сообщил, что маркироваться будет не только черная икра, но также «мясо осетровых рыб».

Первые результаты эксперимента Росрыболовство планирует получить к концу первого квартала 2019 года. После этого ведомство проработает технологические решения и подготовит проект правил маркировки «с учетом специфики продукции, особенностей товарооборота и деятельности аквакультурных предприятий».

В Росрыболовстве считают, что маркировка позволит потребителям не ошибаться при выборе икры, учитывая, что увеличиваются поставки менее качественной икры из Китая под видом российской.

Вылов осетровых рыб, которые дают черную икру (осетр, белуга, стерлядь, севрюга), запрещен. Легально продукт могут производить только аквакультурные осетроводческие хозяйства – 78 предприятий.

По оценкам Союза осетроводов, в России легально производится 40 тонн черной икры в год. При этом потребляется более 250 тонн.

Баночка черной икры 100 г стоит в среднем в рознице 5190 рублей, посчитали в исследовательской компании GfK. В Росрыболовстве уверяют, что введение маркировки не отразится на конечной цене икры.



В декабре руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказывал, что в России продается дешевая низкокачественная икра из Китая, которая расфасована в банки с надписью «Сделано в России».